​У ОМВД по Нефтеюганску появился постоянный руководитель

3 октября начальник УМВД по Югре Василий Романица представил личному составу нефтеюганского отдела нового руководителя. Им стал Дмитрий Шестаков, руководивший городским ведомством с июля 2018 года в качестве временно исполняющего обязанности, сообщили siapress.ruв пресс-службе окружной полиции.

Ранее Шестаков руководил полицией Пыть-Яха. На нынешнем посту он сменил Николая Плаксина, который покинул должность после предъявления ему обвинения в коррупции.