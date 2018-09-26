​К поискам пропавшей в Нефтеюганске Юлии Филипповой подключатся водолазы

В Нефтеюганске продолжаются поиски 24-летней Юлии Филипповой, которая 18 сентября вместе с 5-летним ребенком ушла за грибами и не вернулась.

Девушку ищут уже неделю. В поисках активно принимают участие волонтеры - на помощь нефтеюганцам приезжали жители Сургута и Ханты-Мансийска. Их усилия пока не принесли результата.

26 сентября активисты продолжат работу. «Требуется помощь добровольцев в поиске Филипповой Юлии Викторовны. Сбор 26.09. в 14:00 напротив ССК. Телефон для связи- 8 982 195 81 62, Татьяна. Сегодня будут работать спасатели (водолазы) обследовать озёра», - сообщается в паблике «Поиск Нефтеюганск» во «ВКонтакте».

Кроме того, ориентировка размещена в официальной группе СУ СКР по Югре в соцсети: «Приметы: рост 170 см., среднего телосложения, волосы русые короткие, глаза голубые. Была одет: куртка черная с салатовыми вставками, синие джинсы, золотистые ботинки. Звонить по телефону дежурной службы следственного управления: 8-950-502-74-52, либо в отдел криминалистики: 8 (3467) 32-72-53».

Напомним, Юлия Филиппова пропала при странных обстоятельствах. Ребенок, который был с ней, вышел к дороге один и не смог объяснить, где потерялся.