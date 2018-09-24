​СКР начал проверку после падения ребенка в канализационный люк в Нефтеюганске

В Нефтеюганске начата проверка по факту падения ребенка в канализационный люк. В пресс-службе СУ СКР по Югре сообщили, что сыщики ищут в произошедшем признаки преступления, предусмотренного статьей «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Как ранее сообщало siapress.ru, инцидент произошел 23 сентября во дворе одного из домов в 13 микрорайоне. 2-летний мальчик буквально на несколько шагов отошел от родителей на газон и провалился в канализационный люк. В ведомстве уточнили, что веса ребенка не выдержала крышка колодца.

«Когда мальчик встал на закрытый канализационный люк, под воздействием его веса часть конструкции обломилась, и ребенок упал. Отец мальчика достал его из люка и незамедлительно принял меры к госпитализации», - отметили в пресс-службе.

Ребенок госпитализирован с сотрясением мозга.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. Следователи дадут правовую оценку действиям либо бездействию лиц, ответственных за установку, содержание и эксплуатацию канализационного люка. Для определения тяжести вреда, причиненного здоровью мальчика будет проведена судебно-медицинская экспертиза.