​В Нефтеюганске ребенок провалился в открытый канализационный колодец

В Нефтеюганскую окружную больницу госпитализирован 2-летний мальчик после падения в канализационный колодец.

Инциденте произошел вечером в воскресенье, 23 сентября, во дворе дома в 13 микрорайоне, сообщают очевидцы в паблике «Это Юганск, детка» во «ВКонтакте». По словам свидетелей происшествия, ребенок приехал домой вместе с родителями, отошел на газон и провалился. Как оказалось, люк был закрыт только наполовину - вторая часть крышки обвалилась. Глубина колодца - порядка трех метров. Достал ребенка отец, который прыгнул следом за ним.

Главврач городской скорой помощи Александр Мошкин уточнил, что ребенок жив и в сознании, госпитализирован с сотрясением головного мозга.

После происшествия на место прибыли коммунальщики, которые обещали оперативно все исправить.