​На помощь в поисках пропавшей в Нефтеюганске девушки приехали волонтеры из Ханты-Мансийска и Сургута

В Нефтеюганске продолжаются поиски пропавшей 18 сентября 24-летней Юлии Филипповой. На помощь в город прибыли волонтеры из Сургута и Ханты-Мансийска, рассказала СИА-ПРЕСС администратор паблика «Поиск Нефтеюганск» во «ВКонтакте» Татьяна Васильева.

Сегодня активисты планируют прочесать район от «Царских бань» до Сингапая.



Фото: vk.com/eto_yugansk_detka

Юлия Филиппова 18 сентября ушла в лес за грибами с 5-летним ребенком. Малыш вышел на дорогу один, рассказать, где потерял маму, он не смог.



Фото: vk.com/poiskugansk