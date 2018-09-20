​Сбор на поиски: в Нефтеюганске пропала 24-летняя девушка, ушедшая в лес за грибами с ребенком

В Нефтеюганске разыскивают 24-летнюю Юлию Филиппову, которая пропала 18 сентября.

Девушка с 5-летним ребенком ушла в лес за грибами. Малыш вышел на дорогу один, рассказать, где потерял маму, он не смог.

Волонтеры ведут поиск пропавшей уже второй день. В четверг, 20 сентября, в 14.00 прочесывать местность отправится очередная группа волонтеров.



Ориентировка: vk.com/poiskugansk

«Уважаемые жители города Нефтеюганска! 20.09.2018г в 14.00 состояться поиски Филипповой Юлии, нужна помощь добровольцев. Сбор на лыжной базе, там где турники. Телефон для связи-89821958162», - сказана в объявлении, размещенном в паблике «Поиск Нефтеюганск» во «ВКонтакте».

Администратор паблика Татьяна Васильева рассказала siapress.ru, что к поискам планируют привлечь спасателей. «Пока не дали согласие. Сотрудники определяются с местом поиска», - уточнила собеседник агентства.