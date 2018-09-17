​В Нефтеюганске бомж пришел в гости и убил хозяина ударом ножа в горло

Росгвардейцы Нефтеюганска задержали подозреваемого в убийстве 46-летнего местного жителя. Преступление совершено вечером 16 сентября доме №35 14-го микрорайона.

Как выяснили стражи порядка, убийство совершил 46-летний мужчина без определенного места жительства. Он пришел в гости к знакомому. Во время застолья произошел конфликт, в завершении которого подозреваемый дважды ударил хозяина квартиры ножом в шею. Ранения оказались смертельными.

Задержать злоумышленника удалось в подъезде дома. Опознать его удалось по следам крови на руках и одежде, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Югре.