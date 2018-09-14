​В Нефтеюганске подростки с криками «АУЕ» разгромили магазин

В девятом микрорайоне Нефтеюганска группа подростков разгромила торговую точку «Камил». Об инциденте сообщается в паблике «Это Юганск, детка» во «ВКонтакте».

«Может кто-то узнает своих детей со спины Разгромили магазин с криками «АУЕ». Магазин «Камил» в 9 мкр около общежития», - сообщили очевидцы (орфография и пунктуация авторов - прим.ред.). К посту прилагается фотография последствия разгрома и ролик, на котором видно, как юноши убегают с места преступления.

В пресс-службе прокуратуры округа сообщили, что по факту распространения данной информации начата проверка. «По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Исполнение поручения находится на контроле прокуратуры округа», - добавили в ведомстве.

Аббревиатура АУЕ расшифровывается, как «арестантский уклад един» или «арестантское уркаганское единство». Как следует из открытых источников, это - девиз подростков, которые пропагандируют тюремные понятия. Ряд СМИ сообщал о существовании в России банд «АУЕ». 24 августа в Санкт-Петербурге подростки, предположительно входящие в банду «АУЕ», избивали прохожих в Таврическом саду. По этому делу задержаны четверо юношей.