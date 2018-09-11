​Дело о гибели нефтеюганских акробатов под Ханты-Мансийском отдадут другому следователю

Старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Роман Нестеров может быть отстранен от расследования дела о гибели спортсменов нефтеюганской школы «Сибиряк» на трассе под Ханты-Мансийском в декабре 2016 года. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Znak.com.

По данным издания, глава СКР Александр Бастрыкин принял такое решение из-за того, что Нестеров не выполнил основную поставленную перед ним задачу: не нашел виновных среди чиновников. «Ему была поставлена четкая задача — найти виновных среди чиновников, допросить всех, кто как-либо ответственен за перевозку детей, вплоть до заместителей губернатора. Но за это время был допрошен только глава города Нефтеюганска. До высших лиц следователь так и не дошел», - подчеркнул собеседник интернет-газеты.

Уголовное дело было возбуждено только в отношении исполняющего обязанности директора спортивного комитета администрации Нефтеюганска Александра Комарницкого, но ранее стало известно, что Генпрокуратура РФ прекратила его.

Адвокат потерпевших Дмитрий Дядькин подтвердил СИА-ПРЕСС информацию о возможной смене следователя по делу, подчеркнув, что официально пострадавших об этом никто не оповещал. Но родители погибших и пострадавших спортсменов уже направили просьбу главе СКР Александру Бастрыкину оставить Нестерова. «Ответа мы не получали», - отметил адвокат.

По мнению потерпевших, Нестерову удалось продвинуть ход расследования. В частности, было возбуждено уголовное дело в отношении водителя второго трала Вадима Саитханова, который ранее проходил по делу в качестве свидетеля. Также у следствия появились основания привлечь должностных лиц компании «Башнефтегеофизики». Потерпевшие уже подготовили многомиллионные гражданские иски, ответчиком по которой выступает эта компания.

Потерпевшие опасаются, что смена следователя затянет ход расследования.

Что касается привлечения к ответственности чиновников, собеседники СИА-ПРЕСС указывают на то, что этому может препятствовать квалификация дел, по которым уже вынесены приговоры. В частности, единственным виновным в гибели детей стал водитель первого трала Раиль Саитханов.

4 декабря 2016 года в ДТП под Ханты-Мансийском погибли 10 детей и 2 тренера. 20 человек получили серьезные травмы.

В феврале 2018 года Ханты-Мансийский районный суд признал виновными водителя грузовика Volvo Раиля Саитханова (6 лет, 9 месяцев колонии общего режима), водителя автобуса Марата Зайнуллина (1,5 года колонии общего режима), владельца автобуса Александра Сидорук ( 1 год, 3 месяца), директора спортшколы Ирину Тарасову ( 11 месяцев принудительных работ).

Роман Нестеров подключился к расследованию дела в феврале 2018-го по распоряжению Александра Бастрыкина.