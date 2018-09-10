​Дмитрий Третьяков «наголодал» место в думе Нефтеюганска

Кандидат в думу Нефтеюганска от «Единой России» Дмитрий Третьяков одержал победу на довыборах по одномандатному избирательному округу № 24.

Согласно данным ГАС «Выборы», единоросс набрал 563 голоса избирателей, его соперница Анаид Шишкина - 350 голосов.

Дмитрий Третьяков, снятый с выборов по обвинению в подкупе избирателей, был восстановлен в списках решением суда в пятницу, 7 сентября. Ожидал решения суда кандидат в депутаты, находясь на сухой голодовке.