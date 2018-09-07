​Из протоки Чеускинская вытащили машину с телами пропавших два года назад нефтеюганцев

В Нефтеюганском районе обнаружены тела Алексея Бойко и Людмилы Варакиной, пропавших без вести в 2016 году. 6 сентября автомобиль Subaru, принадлежащий мужчине, достали из протоки Чеускинская. В машине находились тела двух человек и документы, сообщили в пресс-службе окружного СУ СКР.

Алексей Бойко и Людмила Варакина пропали в ночь на 6 июля 2016 года. В последний раз их видели вместе в 10 микрорайоне Нефтеюганска. Камеры наблюдения зафиксировали, что мужчина и женщина выехали из города на принадлежащем Бойко автомобиле Subaru в сторону поселка Сингапай. Однако домой они не вернулись. Их родственники утверждают, что пропавшие не были знакомы между собой. Исчезновение людей расследовалось, как убийство.

К работе над этим делом были привлечены следователи Главного управления криминалистики СКР, а также водолазы «Центроспас-Югории». В качестве приоритетной версии следствием рассматривалось падение автомобиля с пропавшими в водоем.

«Следствию предстоит воссоздать объективную картину произошедшего, узнать что произошло между новыми знакомыми и почему автомобиль оказался в водоеме. Для подтверждения личностей погибших и установления причины их смерти уже назначены генетические и судебно-медицинские экспертизы. Расследование продолжается», - отметили в ведомстве.