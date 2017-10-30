Югорчане собирают подписи против освобождения фигуранта дела о смертельном ДТП на трассе Ханты-Мансийск — Тюмень

В сети продолжается сбор подписей под петицией против того, что водитель Раиль Саитханов, обвиняемый по делу о смертельном ДТП в ХМАО, освобожден из-под стражи под подписку о невыезде, сообщает «РБК Тюмень».

На данный момент уже собрано более 1,2 тыс. подписей. Поводом для появления петиции стало решение суда, согласно которому водитель грузовика Раиль Саитханов был отпущен из-под стражи, до вынесения приговора он будет находиться под подпиской о невыезде.

Таким решением возмущены родители потерпевших. Отмечается, что обращении будет также направлено главе СК РФ Александру Бастрыкину и губернатору ХМАО-Югры Наталье Комаровой.

«Несмотря на то, что следствием установлены причастные к произошедшему лица и в настоящее время дело рассматривается по существу в суде, в Следственном комитете России продолжается расследование этого происшествия, в результате которого следователям предстоит тщательно проверить, изучить и оценить действия (бездействие) всех ответственных за перевозку детей представителей государственных органов, курирующих сферу образования, спорта и перевозок в регионе, а также действия сотрудников полиции в части обеспечения безопасности юных спортсменов», — прокомментировала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В ведомстве отметили, что «при наличии оснований все причастные к гибели детей лица обязательно будут привлечены следствием к установленной законом ответственности. А оценивать собранные следствием доказательства предстоит суду».

Напомним, что авария произошла 4 декабря 2016 года на трассе Ханты-Мансийск — Тюмень. Воспитанники спортшколы «Сибиряк» — возвращались с окружных соревнований в Нефтеюганск. Их автобус столкнулся с двигавшимся в сторону Ханты-Мансийска тягачом Volvo под управлением водителя Раиля Саитханова, после чего он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым тягачом «Скания 113».

Водитель грузового тягача Volvo Раиль Саитханов обвиняется в нарушении ПДД. Марат Зайнуллин (водитель автобуса, в котором ехали дети) и Александр Сидорук (представитель индивидуального предпринимателя, который занимался перевозкой), по данным СК РФ, обвиняются в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Директора СДЮСШОР «Сибиряк» Ирина Тарасова — обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц.

При этом отмечается, что по версии следствия, спортшкола не направила в подразделения ГИБДД уведомления об организованной перевозке группы детей.