​Руководитель департамента ЖКХ Нефтеюганска не отреагировал на запрос жителя и был за это оштрафован

Еще в апреле этого года в администрацию Нефтеюганска (а именно в департамент жилищно-коммунального хозяйства) обратился гражданин, попросивший решить вопрос об увеличении численности бродячих собак, отловом которых никто не занимается. Однако ответа и каких-либо действий от структурного подразделения администрации нефтеюганец не дождался. Ответное письмо он получил уже после того, как в дело вмешалась прокуратура.

В отношении руководителя департамента возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренного статьей 5.59 «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан» Кодекса об административных правонарушениях. Постановлением суда директора привлекли к штрафу.