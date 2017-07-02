Сотрудники МЧС Нефтеюганска запустили акцию "Вода - безопасная территория"

В Нефтеюганском районе стартовала акция "Вода - безопасная территория"

В ее рамках спасатели проводят в летних пришкольных лагерях инструктажи для детей и воспитателей, рассказывают им о правилах поведения на водных объектах, приемах спасения и самоспасения.

Акция проходит в несколько смен: 26 июня - 2 июля, 24 - 30 июля, 21 - 27 августа. Специалисты МЧС, госинспекторы по маломерным судам а также представители правоохранительных органов, местной власти, общественных организаций и главы сельских поселений возьмут на особый контроль безопасность населения у воды.

Основные усилия будут сосредоточены на выявление мест неорганизованного отдыха людей на водных объектах, проведение бесед и инструктажей в летних пришкольных лагерях с детьми и в туристических базах, расположенных у воды.

На сегодняшний день на территории Нефтеюганского региона инструктажами охвачено 127 воспитателей и 2336 детей, которые проводят свой досуг в летних пришкольных лагерях.