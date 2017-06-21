В Нефтеюганске идут посадки: свое место заняли почти 120 000 цветов

Более 117 тысяч цветов 40 разновидностей рассадили тюменские подрядчики по Нефтеюганску. Несмотря на малопригодные даже для людей погодные условия северного лета, эти цветы должны отлично выстоять сезон, радуя глаз горожан. Правда, некоторые горожане радуются цветами иначе — некоторые их топчут, некоторые (кто более эстетичен) вырывает и высаживает у себя дома или на даче, но в целом, как говорят в департаменте ЖКХ Нефтеюганца, посадочная кампания проходит удачно.

Кроме того, еще весной в городе стало больше деревьев: тогда местные экологи высадили 380 берез, сосен и сирени.