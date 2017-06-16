​Автором самого смелого вопроса Путину на Прямой линии признали школьника из Нефтеюганска

Югорский школьник Данила Прилепа станет обладателем люксового смартфона.

iPhone 7 c портретом Владимира Путина ему достанется от Ателье люксовых смартфонов Caviar за самый смелый вопрос на «Прямой линии президента РФ».

Напомним, во время общения главы государства с народом в прямом эфире Данила Прилепа из Нефтеюганска спросил президента о коррупции среди чиновников и выплате субсидий полицейским.

«Данила, ты читал вопрос, ты заранее его подготовил или тебе его кто-то рекомендовал?» — поиронизировал президент, на что школьник не растерялся: «Для этого вопроса меня жизнь подготовила».

Теперь юный югорчанин получит iPhone 7 президентской серии с портретом Владимира Путина, изображением его подписи и названиями столиц субъектов РФ на корпусе из черного оникса.