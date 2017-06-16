​Масштабное ДТП в Нефтеюганском районе привело к травмам двух человек // ФОТО

Два водителя легковушек получили травмы в результате ДТП в Нефтеюганском районе, сообщает окружная Госавтоинспекция.

ДТП случилось накануне утром на 11-м километре дороги «Нефтеюганск - подъезд к левому берегу реки Обь». По ней в сторону Тундрино ехал «Мицубиси Лансер». В какой-то момент машина выехала на встречку и столкнулась сразу с тремя автомобилями — двумя ВАЗами и одной «Шевроле Нивой». В результате пострадали водители одного ВАЗа и «Нивы» получили травмы.

Всего же за сутки на территории округа зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых семеро получили травмы различной степени тяжести.