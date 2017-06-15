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Жительница Нефтеюганска стала очередной жертвой мошенников

Накануне в дежурную часть ОМВД России по г. Нефтеюганску поступило заявление от 25-летней жительницы города о том, что она стала жертвой мошенников.

Так, заявительница решила приобрести товар на сайте бесплатных объявлений. В ходе мониторинга данного интернет-ресурса потерпевшая нашла желаемое. Связавшись с так называемым «владельцем», жительница Нефтеюганска договорилась о переводе предоплаты для бронирования сделки. Девушка отправила денежные средства в размере свыше 20 тысяч рублей на указанные «продавцом» реквизиты и была уверена в успешном совершении покупки. Однако, на следующий день номер телефона «владельца» товара был заблокирован, а объявление с сайта удалено.

В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативных мероприятий для установления и задержания злоумышленников.

Во избежание совершения с гражданами аналогичных противоправных действий сотрудники полиции рекомендуют ни в коем случае не сообщать данные банковской карты посторонним лицам, в том числе представителям банков. При поступлении звонка от специалиста финансового учреждения с просьбой проделать ряд операций с картой, не стесняйтесь прервать разговор, перезвоните по номеру горячей линии указанной на обороте вашей карты для уточнения полученной информации.

Также при совершении сделок купли-продажи товара на сайтах бесплатных объявлений старайтесь получать задаток, либо отдавайте предоплату за приобретаемый товар наличными в руки. При совершении оплаты или пополнения баланса через мобильный банкинг, уточните информацию об уровне безопасности и защищенности транзакции перевода в банке, через который осуществляете платеж. Также не забывайте об опасных и вредноносных смс-сообщениях, которые приходят с незнакомых номеров и, как правило, содержат ссылки на сторонние сайты. Если вам на телефон пришло подобное сообщение, лучше сразу его удалить, во избежание утечки ваших денежных средств, которые хранятся на всех счетах, привязанных к вашему абонентскому номеру.

Проявляйте бдительность, берегите ваши денежные средства!


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Сегодня в 16:12, просмотров: 161, комментариев: 0


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