16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  57,0020   EUR  63,7852  

​Депутаты Нефтеюганского района обсудили развитие аграрного сектора

Результаты развития аграрного сектора в Нефтеюганском районе стало поводом для обсуждения в местной думе, передает департамент общественных и внешних связей Югры. Депутаты отметили, что в целом сфера демонстрирует устойчивый рост как в направлении производства, так и в направлении сельскохозяйственной продукции.

В агромпромышленном комплексе района сегодня представлены НРМУП «Чеускино», три предприятиями рыбной отрасли, из которых два из них специализируются также на заготовке и переработке дикоросов, 35 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 120 личными подсобными хозяйствами. Увеличение производства и расширение ассортимента продукции стало возмодным благодаря действию муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нефтеюганском районе в 2014-2020 годах». Так, к январю этого года показатель общего поголовья сельскохозяйственных животных достиг 5708 голов — это выше на 2,5 процента, чем в прошлом году. Валовой надой и производство мяса всех видов скота и птицы увеличились на три процента. Мясо не только реализуют в натуральном виде: в районе построили цех по производству пельменей, приобрелигрузовые транспортные средства, холодильное оборудование шоковой заморозки и другое оборудование. Сегодня в сфере работает 332 человека.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 11:16, просмотров: 230, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​«Мы хотим видеть родной Сургут современным, красивым и уютным…»

​«Мы хотим видеть родной Сургут современным, красивым и уютным…»
Поздравление с Днем России и Днем города
Александр Сидоров, депутат Государственной Думы Сегодня в 11:36
306 2
​«Россия – государство с колоссальным потенциалом…»

​«Россия – государство с колоссальным потенциалом…»
Поздравление с Днем России и Днем города
Игорь Холманских, полномочный представитель президента Российской Федерации в УрФО Сегодня в 11:35
212 1
«Мы должны быть патриотами своей земли…»

«Мы должны быть патриотами своей земли…»
Поздравление с Днем России и Днем города
Надежда Красноярова, председатель Думы города Сургута Сегодня в 11:34
211 0
​«Только от нас зависит настоящее и будущее как Сургутского района, так и всей страны…»

​«Только от нас зависит настоящее и будущее как Сургутского района, так и всей страны…»
Поздравление с Днем России
Анатолий Сименяк, председатель Думы Сургутского района Сегодня в 11:33
209 0
​«День города не случайно совпадает с Днем России…»

​«День города не случайно совпадает с Днем России…»
Поздравление с двумя праздниками
Вадим Шувалов, глава города Сургута Сегодня в 11:32
479 1
​«Судьба страны зависит от каждого из нас!»

​«Судьба страны зависит от каждого из нас!»
Поздравление с Днем России и Днем города
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района Сегодня в 11:31
195 0
​«Нам с вами есть чем гордиться…»

​«Нам с вами есть чем гордиться…»
Поздравление с Днем России и Днем города
Валерий Светушков, директор филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» Сегодня в 09:29
221 0
​«Вместе со своим городом мы растем, достигаем результатов и движемся вперед…»

​«Вместе со своим городом мы растем, достигаем результатов и движемся вперед…»
Поздравление с Днем России и Днем города
Рустем Юсупов, председатель Совета директоров ООО «СветоДизайн-Югра» Сегодня в 09:27
253 0
​«Желаю сургутянам радости от каждого нового дня!»

​«Желаю сургутянам радости от каждого нового дня!»
Поздравление с Днем России и Днем города
Василий Юркин, директор СГМУП «Городские тепловые сети» Сегодня в 09:26
232 0
​«Сургут – город с неповторимыми культурными и трудовыми традициями…»

​«Сургут – город с неповторимыми культурными и трудовыми традициями…»
Поздравление с Днем России и Днем города
Пак Мен Чер, генеральный директор ООО «СГЭС» Сегодня в 09:25
349 0
​Сургутская неделя. Понедельник – День России

​Сургутская неделя. Понедельник – День России
Обзор событий в городе
Олег Владимиров 11 июня в 12:43
829 0
​Дядя Гоша Кушников

​Дядя Гоша Кушников
Библиотека Белого Яра получила имя почётного гражданина Сургута
Людмила Захарова 11 июня в 11:26
1093 0
​Ни Навальный, ни Усманов // ИНФОГРАФИКА

​Ни Навальный, ни Усманов // ИНФОГРАФИКА
Читатели siapress.ru устали от обеих сторон знаменитого «блогосферного» скандала
Андрей Луговой 09 июня в 14:17
536 3
​«Слушай, а есть такое слово — реновация?!» // ИНФОГРАФИКА

​«Слушай, а есть такое слово — реновация?!» // ИНФОГРАФИКА
Большинство аудитории siapress.ru не интересуется проблемами москвичей, живущих в хрущевках
Андрей Луговой 08 июня в 11:06
661 4
​Временная архитектура // ИНФОГРАФИКА

​Временная архитектура // ИНФОГРАФИКА
Читатели siapress.ru не пришли в восторг от кадровых перестановок в ДАиГ
Андрей Луговой 07 июня в 12:29
648 0
«Вы хотите поговорить? Вот на камеру поговорите!» // ВИДЕО

«Вы хотите поговорить? Вот на камеру поговорите!» // ВИДЕО
Возмущённые сургутяне тычут носом чиновников мэрии в нерешенные проблемы
Лилия Сулейманова 06 июня в 15:07
3651 23
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика