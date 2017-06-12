​Депутаты Нефтеюганского района обсудили развитие аграрного сектора

Результаты развития аграрного сектора в Нефтеюганском районе стало поводом для обсуждения в местной думе, передает департамент общественных и внешних связей Югры. Депутаты отметили, что в целом сфера демонстрирует устойчивый рост как в направлении производства, так и в направлении сельскохозяйственной продукции.

В агромпромышленном комплексе района сегодня представлены НРМУП «Чеускино», три предприятиями рыбной отрасли, из которых два из них специализируются также на заготовке и переработке дикоросов, 35 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 120 личными подсобными хозяйствами. Увеличение производства и расширение ассортимента продукции стало возмодным благодаря действию муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нефтеюганском районе в 2014-2020 годах». Так, к январю этого года показатель общего поголовья сельскохозяйственных животных достиг 5708 голов — это выше на 2,5 процента, чем в прошлом году. Валовой надой и производство мяса всех видов скота и птицы увеличились на три процента. Мясо не только реализуют в натуральном виде: в районе построили цех по производству пельменей, приобрелигрузовые транспортные средства, холодильное оборудование шоковой заморозки и другое оборудование. Сегодня в сфере работает 332 человека.