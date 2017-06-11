​Экстремальным забегом отметят югорчане День молодежи

17 июня в Нефтеюганске развернется экстремальная полоса в семь километров с 20 препятствиями: таким образом югорчане будут отмечать День молодежи, передает департамент общественных и внешних связей округа.

Впрочем, название праздника не задает возрастных рамок: органиазаторы отмечают, что заявиться на соревнования может любой экстремал от 18 до 60 лет — одно из ключевых условий: собрать команду от пяти человек, причем двое должны быть девушками.

«Экстремальный забег проводится в командном зачете, рекомендуется иметь единый образ, — говорят организаторы, — проект нацелен привлечь внимание югорчан к комплексу ГТО, ЗОЖ, а также на создание условий, способствующих формированию у жителей региона желания заниматься активными видами спорта».

Проект называется территория сильных, участие в нем бесплатно, зато команды-победительницы получат призы: фонд составляет сто тысяч рублей, которые поделят те, кто взойдут на первое, второе и третье места.

Регистрация команд будет вестись до 16 июня. Подать заявку можно здесь, а следить за новостями можно «ВКонтакте».