​Жители Нефтеюганского района подключились к «Народному бюджету»

Жители Нефтеюганского района участвуют в конкурсе проектов «Народный бюджет», объявленном администрацией муниципалитета. Как передает департамент общественных и внешних связей Югры, в основном проекты направлены на решение актуальных социально значимых задач — так, среди них есть «Мемориал славы «Они сражались за Родину», «Уютный двор», «Современный пирс на Сырковом соре».

Также предлагаются и менее масштабные работы — например, благоустройство детских и спортивных площадок.

Одно из условий конкурса: проекты не должны стоить дороже трех миллионов. Если они выиграют в конкурсе, то на реализацию авторы получат запрашиваемые суммы: финансирование осуществляется частично из бюджета района, частично — из кармана собственно инициаторов.