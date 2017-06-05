​Две легковушки столкнулись в Нефтеюганском районе: погиб человек // ФОТО

О гибели человека в результате ДТП в Нефтеюганском районе сообщает пресс-служба окружного управления МВД.

Трагедия случилась сегодня в полвторого ночи на 730-м километре автодороги «Нефтеюганск-Мамонтово». На ней встретились Mazda CX-7, ехавшая по направлению к Пыть-Яху, и KIA Cerato, двигавшаяся в противоположном направлению «Мазда» в какой-то момент выехала на встречку, где и столкнулась с «Киа». Водитель последней погиб на месте: водитель «Мазды» и три пассажира получили телесные повреждения.