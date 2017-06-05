​В Нефтеюганском районе установлены лимиты изъятия охотничьих ресурсов

Комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Нефтеюганском районе установила лимиты изъятия охотничьих ресурсов и обсудила профилактику незаконной вырубки деревьев.

На основе результатов экологической экспертизы и общественных слушаний этого года было определено предполагаемое количество лимитируемых охотничьих ресурсов на территории Нефтеюганского района в период с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018. сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

На территории муниципалитета функционируют шесть охотничьих обществ, которые регулируют и контролируют деятельность охотников на подведомственных площадях и имеют право выдавать охотничьи лицензии. За нарушение правил охоты предусмотрена система наказаний. Нарушителя могут оштрафовать, конфисковать у него оружие или арестовать.

Кроме того предусмотрено строгое наказание за незаконную рубку лесных насаждений, в том числе самовольного выкапывания в лесах деревьев и кустарников. Незаконной считается рубка без оформления необходимых документов, либо рубка в объеме, превышающем разрешенный, либо с нарушением породного или возрастного состава, либо за пределами лесосеки. Факты незаконной рубки устанавливаются в ходе проведения мероприятий по патрулированию лесов, а также при получении соответствующих сообщений.