​В школе № 10 Нефтеюганска состоялся выпуск инженерного класса

В средней школы №10 Нефтеюганска состоялся выпуск инженерного класса. Весь год учащиеся 5-И класса занимались разными техническими видами творчества в ЦДО «Поиск». Ребята посещали кружок выпиливания и выжигания по дереву, занятия по электротехнике, информационным технологиям. В телестудии «Фокус» освоили монтаж, съемку и правильное построение сюжета.

«Занятия помогли ребятам расширить кругозор, представление о техническом творчестве, о пользе и новизне знаний. Результатом стало практическое изготовление рамки-сувенира, которую ребята сделали сами», - отметили в окружном департаменте общественных и внешних связей.