​В Нефтеюганске открыли крытый хоккейный корт // ФОТО

В Нефтеюганске в День защиты детей состоялось долгожданное для города событие — открыт крытый хоккейный корт. Теперь дети и взрослые жители города смогут заниматься любимыми видами спорта круглый год. В окружном департаменте физкультуры и спорта отметили, что с открытие нового спортивного объекта решено сразу несколько проблем.

«Показатель охвата жителей Нефтеюганска вовлеченных в занятия спортом и физической культурой является худшим в Югре. Это вызвано и тем, что в городе не хватает спортивных объектов. Ввод в эксплуатацию крытого хоккейного корта и направлен на увеличение уровня обеспеченности населения спортивными залами», - отметили в ведомстве.

Кроме того, развитие детского хоккея и формирование резерва для спортивных команд автономного округа также является одной из задач объекта. «На крытом катке юные спортсмены будут заниматься хоккеем круглый год. Пропускная способность при тренировочных занятиях составляет 50 человек в одну смену. В отделении хоккея с шайбой будут заниматься до 220 хоккеистов. Массовым катанием будут охвачены в сутки 1200 человек», - отметили в департаменте.

Фото: depsport.admhmao.ru

Планируется, что в свободное от тренировочного процесса время здесь будут предоставляться оздоровительные услуги.