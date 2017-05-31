​В Нефтеюганске мужчина вымогал деньги у пенсионерки и ее сына

В Нефтеюганске 26-летний ранее неоднократно судимый житель города подозревается в совершении очередного преступления. В полицию обратилась 68-летняя женщина, которая рассказала, что злоумышленник, применив силу, вымогал у нее и ее сына деньги. Причем, речь шла о сумме в пять тысяч рублей.

Сейчас подозреваемого ждет наказание за вымогательство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей, отметили в пресс-службе городской полиции. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.