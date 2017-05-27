​Во Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» поучаствовали 250 нефтеюганцев

Более 250 жителей Нефтеюганска приняли участие во Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», сообщает департамент общественных и внешних связей округа. Они пришли на информационно-просветительские мероприятия, а 46 человек прошли экспресс-тестирование на выявление антител ВИЧ. Двое из них получили положительный резльтат.

Также в этот день в Центре медицинской профилактики проходил социально-профилактический тренинг с волонтерами городских школ, на городских экранах и телеканалах транслировались видеоролики по профилактике ВИЧ. А в завершение дня на городской площади в рамках акции «Должен знать!» волонтеры раздавали литературу, анкеты по проверке знаний о ВИЧ. В Храме Святого Духа в это время поминали умерших от СПИДа.