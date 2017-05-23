​Потерпевшие по делу о гибели 12 человек в ДТП под Ханты-Мансийском ходатайствуют о переносе судебного процесса в Нефтеюганск

Уголовное дело по факту ДТП, в котором 4 декабря 2016 года погибли 12 человек, будет передано в суд ХМАО, передает «Интерфкс-Урал» со ссылкой на пресс-службу Ханты-Мансийского районного суда.

В окружном суде должно будет принято решение о переводе рассмотрения дела в суд по месту из проживания, то есть в суд Нефтеюганска. Соответствующее ходатайство поступило от потерпевших во время первого судебного заседания по уголовному делу, которое состоялось накануне.

Ходатайство было заявлено потому, что потерпевшие, а также родственники погибших из Нефтеюганска и они полагают, что рассмотрение дела в Ханты-Мансийске вызовет у них ряд неудобств, поскольку им придется добираться на заседания в столицу Югры.

Кроме того, 22 мая подсудимым продлили срок ареста до 22 июня. Напомним, на скамье подсудимых — четыре человека: водителю грузовика Volvo предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, водителю автобуса и представителю превозчика — в оказании услуг, повлекших смерть двух или более лиц, директору детской спортшколы «Сибиряк» - в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц.

4 декабря 2016 года на автодороге «Ханты-Мансийск - Тюмень» произошла авария с участием двух грузовиков и автобуса, перевозившего воспитанников и тренеров спортшколы спортивного резерва «Сибиряк». Погибли 12 человек, в том числе 10 детей. Больше 20 человек получили травмы различной степени тяжести.