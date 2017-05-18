​Суд обязал администрацию Нефтеюганска реконструировать сети водоснабжения

Нефтеюганский районный суд обязал администрацию города произвести реконструкцию сетей водоснабжения. Иск был подан Нефтеюганская межрайонная прокуратура после проведенной проверки.

Специалисты надзорного ведомства установили, что сети водоснабжения, которые находятся в муниципальной собственности и обеспечивают водой жизненно важные объекты, находятся в ветхом состоянии. С 2014 года неоднократно имели место факты прорывов.

«Несмотря на то, что администрация города предусмотрела в качестве первоочередного мероприятия на 2016 год реконструкцию наиболее изношенных участков водоводов, реальных мер по замене сетей органом местного самоуправления не принято», - отметили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Суд встал на сторону прокуратуры, более того — апелляционная инстанция оставила решение без изменений. Теперь администрации придется взяться за реконструкцию. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.