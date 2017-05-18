​Житель Нефтеюганска больше 1,5 лет проведет за колонии строгого режима за то, что ударил полицейского

38-летний житель Нефтеюганска приговорен к году и восьми месяцам в исправительной колонии строгого режима за то, что ударил полицейского. Инцидент произошел в сентябре прошлого года.

Участковому пожаловались на дебошира, который, будучи пьяным, матерился в общественном месте. «На законные требования полицейского о прекращении противоправных действий гражданин не реагировал, вел себя агрессивно, после чего в присутствии свидетелей умышленно нанес удары в область груди и лица полицейского», - рассказали о произошедшем в пресс-службе городской полиции.

В ведомстве также уточнили, что с начала текущего года в Нефтеюганске задокументировано 12 фактов совершения противоправных действий в отношении сотрудников полиции, по восьми из них возбуждены уголовные дела, по остальным проводится проверки, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

«Ни один факт противоправных посягательств на сотрудников органов внутренних дел не остается безнаказанным, каждый подобный случай документируется и расследуется, после чего уголовное дело в отношении виновных в оскорблении или причинении побоев полицейским направляется в суд для вынесения приговора», - предупредили в пресс-службе полиции.