​Росгвардия обнаружила огнестрельное оружие и боеприпасы в Нефтеюганске // ФОТО

Незаконные боеприпасы калибра хранила одна из спортивных организаций Нефтеюганска, сообщает пресс-служба Росгвардии. Сотрудники нефтеюганского отделения управления Росгвардии по Югре обнаружили это, когда проверяли организацию на устранение ранее выявленных нарушений.
В итоге изъяли 54 спортивных винтовки и 37 443 патрона калибра 5,6 мм, а ответственные лица организации привлекли ко административной ответственности. Возможно, заведут уголовное дело по статье «Незаконное хранение боеприпасов».
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