​В Нефтеюганске задержан местный житель, который устроил стрельбу в поселке

В Нефтеюганске задержан 29-летний местный житель, который открыл стрельбу в поселке СУ-62. О злоумышленнике, который разгуливал по поселку с обрезом ружья, в полицию сообщил 34-летний мужчина.

«В ходе оперативных мероприятий сотрудниками полиции было установлено, что ранее данный гражданин умышленно из хулиганских побуждений произвел выстрел на вышеуказанной территории. С места преступления изъяты фрагменты дроби и три патрона 12 калибра. Злоумышленник задержан, им оказался 29-летний житель города», - сообщили в пресс-службе ОМВД России по Нефтеюганску.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.