​В Нефтеюганске сгорела «Волга», в которой ехала семья из Сургута // ФОТО

В четверг, 11 мая, в 22.34 в Нефтеюганске на улице Петухова сгорел автомобиль «Волга». На месте происшествия работали два пожарных расчета, ликвидировать огонь удалось в 22.54, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Югре.

Администратор паблика «Это Юганск, детка» со ссылкой на источник в городской полиции уточняет, что в машине ехала семья из Сургута. Когда находившиеся в автомобиле люди почувствовали запах гари, они остановились и вышли. Сразу после этого «Волга» задымилась и загорелась. Во время ЧП никто не пострадал. По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправности машины.

Фото: vk.com/eto_yugansk_detka