​На посту главы Нефтеюганска Сергей Дегтярев заработал 468 тысяч рублей

В прошлом году глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев заработал 5 млн 415 тыс. 632 рубля, следует из документа, опубликованного на официальном сайте администрации муниципалитета. Основной доход он получил, работая в Думе Югры, - 4 млн 903 тыс. 566 рублей. Его зарплата на должности градоначальника составила 468 тысяч 648 рублей. Напомним, этот пост он занял в октябре прошлого года.

В собственности у Дегтярева шесть земельных участков разного назначения, жилой дом (230 кв.м), гараж и нежилое помещение (50 кв.м.). Ездит градоначальник на автомобиле Toyota Land Cruiser 200. Также в пользовании у него квартира площадью 205,4 «квадрата».

Супруга Дегтярева в 2016 году заработала 5 млн 225 тыс. 601 рубль. У нее в собственности нежилое помещение (393,7 кв.м) и автомобили КИА Rio и Infiniti EX25.

Ранее о доходах отчитался глава Сургута Вадим Шувалов, он заработал почти 26 млн рублей.