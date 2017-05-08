​В Нефтеюганском районе в ДТП погиб пешеход

В воскресенье, 7 мая, около 22.45 на 742 километре автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» в ДТП погиб пешеход.
«Водитель автомобиля «Хендай Солярис» 1981 года рождения, двигаясь из Ханты-Мансийска в Тюмень, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход, мужчина 1990 года рождения, от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия», - сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО – Югре.
По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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