​Жителей Нефтеюганска приглашают принять участие в конкурсе к 50-летию со дня образования города

Жители Нефтеюганска могут принять участие в конкурсе на лучший логотип и слоган к празднованию 50-летия со дня образования города, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Организаторы конкурса рассчитывают на создание современного, оригинального, легко узнаваемого логотипа и слогана. Принять участие в нем имеют право юридические лица, физические лица, авторские коллективы, профессиональные дизайнеры, художники, реставраторы и т.п.

Заявки на конкурс принимаются с 4 по 17 мая. Итоги будут подведены 23 мая.

Для того, чтобы принять в нем участие нужно предоставить: заявление-анкету на участие, согласие на обработку персональных данных, готовое решение логотипа и слогана, согласно предъявляемым требованиям к техническому заданию; пояснительную записку в свободной форме с описанием представленного логотипа и слогана с расшифровкой ценностно-смыслового содержания элементов дизайна логотипа объемом не более 500 печатных знаков.

Конкурсные материалы направляются на электронную почту: ticinfo.2017@mail.ru.

Положение о конкурсе размещено здесь.