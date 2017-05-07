​Под Нефтеюганском столкнулись автобус и «Лада», погиб человек // ФОТО

В воскресенье, 7 мая, в 05.50 на 725 километре автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» Нефтеюганского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек.

Фото: vk.com/eto_yugansk_detka

«По предварительным данным установлено, что водитель автомобиля «Лада Приора» 1998 года рождения выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом «Мерседес». В результате ДТП водитель «Лады» погиб на месте происшествия, пассажир легковушки и три пассажира автобуса доставлены в больницу Нефтеюганска. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», - сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО — Югре.

Фото: vk.com/kinform

В скорой помощи Нефтеюганска уточнили, что пострадали десять человек: один погиб на месте, четверо отказалось от госпитализации, пятеро эвакуированы в Нефтеюганскую окружную больницу с травмами разной степени тяжести, один из них в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.