​Чистую воду в кранах нефтеюганцы получат не ранее чем через полтора года

Проблемой чистой воды в системе водоснабжения Нефтеюганска в очередной раз озаботились власти — теперь на окружном уровне, передает департамент общественных и внешних связей. Перед майскими праздниками губернатор ХМАО Наталья Комарова на рабочей встрече с администрацией города подняла вопрос сроков подачи чистой воды в краны горожан.

Ключевую роль в этом будет играть станция обезжелезивания, которую в городе достраивают. «На сегодняшний день практически все строительные работы на станции завершены, идет пусконаладка и программирование систем автоматизации, — рассказал начальству генеральный директор ОАО «Юганскводоканал» Дмитрий Пайвин. — Ввод станции позволит снизить уровень железа в нашей воде до норматива СанПин». По его данным, ввод в эксплуатацию намечен на конец лета — однако это не значит, что тогда же нефтеюганцы наконец получат чистую воду: это произойдет, скорее всего, не раньше чем через полтора года. «Учитывая систему трубопроводов, которые необходимо очищать, процесс займет длительное время, — обрушил все надежды горожан Дмитрий Пайвин. — Очищать трубы параллельно со вводом станции обезжелезивания мы не можем, поскольку очищать трубы грязной водой попросту говоря невозможно».

Напомним, что с водой кофейного и иных цветов жители Нефтеюганска столкнулись уже несколько лет назад — с тех пор вопрос очистки воды с разной степенью успешности решается, но так и не закрыт окончательно.