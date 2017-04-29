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​Экс-руководитель сургутского отдела полиции №1 возглавил ОМВД России по Нефтеюганскому району

Фото: vk.com/id283231760
Фото: vk.com/id283231760

Полковник полиции Гурам Джусоев назначен на должность начальника ОМВД России по Нефтеюганскому району. Он уже представлен коллективу районного ОМВД

«Руководителя территориального горрайоргана личному составу отдела представил заместитель начальника УМВД по ХМАО-Югре полковник внутренней службы Александр Беспалов», - сообщили в пресс-службе ОМВД России по Нефтеюганскому району.

Гурам Джусоев служит в органах внутренних дел в 2000 году. Карьера была связана с разыскной деятельностью, пройдя путь от младшего оперуполномоченного до начальника подразделения. С 2015 года он руководил Отделом полиции № 1 УМВД России по г. Сургуту.

«Вновь назначенный начальник районного отдела полиции уверен в потенциале личного состава. Он выразил уверенность в том, что совместными усилиями удастся укрепить позиции полицейских на обслуживаемой территории и улучшить результаты оперативно-служебной деятельности», - отметил в пресс-службе.


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Сегодня в 11:40, просмотров: 67, комментариев: 0


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