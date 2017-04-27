​Нефтеюганец нашел у реки боеприпасы времен Великой Отечественной войны // ФОТО

Житель Нефтеюганска в километре от города, в районе протоки Акопас, обнаружил крупнокалиберные боеприпасы. О находке он сообщил в полицию. На место была направлена инженерно-саперная группа ОМОН окружного управления Росгвардии.

«Взрывники обнаружили три патрона от крупнокалиберного пулемета ДШК и два минометных снаряда времен Великой Отечественной войны», - сообщили в впресс-службе ведомства.

Фото: vk.com/public85470944

Боеприпасы были транспортированы в безопасное место и уничтожены методом подрыва.