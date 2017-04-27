​Нефтеюганские кванторианцы запустили ракету с Байконура

Воспитанники детского технопарка «Кванториум», студенты и педагоги Сургутского государственного университета стали свидетелями запуска космического корабля «СОЮЗ МС-04». В делегацию Югры вошли 49 человек.

20 апреля в 13 часов 13 минут с «Гагаринской» стартовой площадки космодрома Байконур на МКС полетел первый экипаж, в состав которого вошли российский космонавт Федор Юрчихин и американский астронавт Джек Фишер.

«Самым запоминающимся событием был запуск ракеты. Я, как и все присутствующие там, никогда не забуду этих ощущений. Секунды до взлёта, и она уже парит! Да, я понимаю, что мне выпал уникальный шанс, везёт не многим», - рассказала Полина Солдатова воспитанница детского технопарка «Кванториум».

По сообщению Роскосмоса, программой полёта была предусмотрена 4-х витковая схема сближения корабля со станцией. Сближение выполнялось в автоматическом режиме под контролем специалистов Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС в Центре управления полётами (ЦУП) и российских членов экипажей транспортного корабля и станции. Стыковка была произведена в 16 часов 19 минут по московскому времени.

Накануне запуска ракеты школьники и студенты посетили ракетно-космический комплекс «Союз» и Гагаринский стартовый комплекс, а также побывали в музее Космонавтики космодрома Байконур и на выставке аэрокосмической техники под открытым небом.

Запомнится юным инженерам и встреча с космонавтом Павлом Виноградовым. Он рассказал о том, как живут космонавты на орбите, как им удаётся работать в замкнутом пространстве и как Космос меняет жизнь людей. Взрослые, школьники и студенты слушали рассказ космонавта с большим интересом. Вопросов было много. И каждый хотел поговорить с настоящим космонавтом. После увлекательной беседы с космонавтом, героем России, фотокарточка на память.

«Когда между твоей жизнью и смертью два миллиметра металла… Мы настолько не защищены от Космоса. Достаточно, чтобы упал камушек размером чуть больше километра и части Земли не будет. Мы этого не понимаем. Когда попадаешь в Космос…меняется сознание, это 100%. Там нечего делить. Это другая реальность», - поделился Павел Виноградов космонавт, герой России.

Помимо экскурсий для ребят организовали познавательные занятия на базе Международной космической школы им. В.Н. Челомея. Они расширили свои знания в области «Космической астрономии», наблюдений звёздного неба и планет, таких как: Венера, Марс, Сатурн и Юпитер.

В рамках поездки на космодром Байконур для желающих организовали уроки «Космического моделизма» кванторианцы и студенты изготавливали ракеты, которые позже запустили со стартовых столов.

«В плане сборки ракет я имею определённый опыт. Поэтому смоделировать очередной корабль не составило особого труда. Вообще, поездка меня очень впечатлила, она оставила определённый след в памяти. И пусть дорога оказалась долгой. Мы всегда были бодры и радовались каждому дню, проведённому на Байконуре», - отметил Алексей Молодежников воспитанник детского технопарка «Кванториум».

По итогам соревнований по космическому моделизму, в общем зачёте класса моделей S-6-B (со стримером) I место занял Динар Зигангиров, II место взял Алексей Молодежников, ну а III место досталось Рустаму Садыкову. Все ребята, являются воспитанниками детского технопарка «Кванториум» г.Нефтеюганск.

Напомним, что поездка на Байконур стала наградой школьникам и студентам, которые отличились в конкурсах и соревнованиях. Выезд ребят был организован при поддержке Губернатора Югры Натальи Владимировны Комаровой, департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры.