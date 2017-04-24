​Жительницу Нефтеюганска задержали за покушение на сбыт наркотиков // ВИДЕО

В Нефтеюганске сотрудники полиции задержали 39-летнюю женщину, в машине у которой обнаружили наркотики. Правоохранители полагают, что злоумышленница перевозила их, чтобы в дальнейшем сбыть путем подготовки «закладок».

«В ходе досмотра автомобиля правоохранителями было обнаружено и изъято несколько пачек из-под табачных изделий, в которых находились свертки с веществом. Также были изъяты различные предметы для подготовки «закладок» наркотиков. Проведенное исследование показало, что изъятое вещество является синтетическим наркотикам, общим весом около трех граммов», - сообщили в пресс-службе ОМВД России по городу.

Сейчас подозреваемая задержана. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических веществ». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Напомним, на прошлой неделе в Нефтеюганске задержали жительницу Тюменской области , у которой при обысках было найдено 3 килограммов 400 граммов синтетических наркотиков.