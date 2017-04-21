​Компания «РН-Юганскнефтегаз» заплатила 119 млн рублей за нанесенный ущерб окружающей среде

Природоохранная прокуратура Югры через суд взыскала с компании «РН-Юганскнефтегаз» больше 119 млн рублей за нанесенный ущерб окружающей среде. Специалисты ведомства в ходе проверки установили, что компания при эксплуатации нефтепроводов в Нефтеюганском районе допустило их неоднократные порывы. Общая площадь загрязненного участка земель лесного фонда составила более 16 га, а ущерб окружающей среде в результате загрязнения – свыше 119 млн рублей.

«При этом нефтяные загрязнения ООО «РН-Юганскнефтегаз» на протяжении нескольких лет не ликвидировались, - отметили в пресс-службе окружной прокуратуры. - При попадании на объекты природной среды нефть вызывает их загрязнение, а ее высокая токсичность является причиной уничтожения растительного покрова. Последствием разлива нефти на участке лесного фонда является причинение экологического вреда, повлекшего истощение природных ресурсов».

Суд иск прокурора удовлетворил в полном объеме. В настоящее время решение суда исполнено, денежные средства поступили в бюджетную систему Российской Федерации.