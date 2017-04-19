​В Нефтеюганске задержали женщину с 3,5 кг синтетики

Полицейские Нефтеюганске задержали 32-летнюю жительницу Тюменской области, у которой при обысках было найдено 3 килограммов 400 граммов синтетических наркотиков. Выяснилось, что она приехала в округ на заработки из Тюменской области.

Факт незаконного хранения наркотических средств в особо крупном размере выявили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по ХМАО – Югре, рассказали в пресс-службе городской полиции. Женщину задержали в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

«При себе у гражданки находилось 35 пакетиков с расфасованным и готовым к распространению порошкообразным веществом. Внутри свертков, согласно заключению экспертов, находился синтетический наркотик общей массой около семи граммов. В дальнейшем при обыске в квартире задержанной оперуполномоченные изъяли еще более 2 килограммов 800 граммов различных наркотиков. Среди изъятого были запрещенные к обороту наркотические средства синтетического и растительного происхождения», - уточнили в ведомстве.

Злоумышленница согласилась сотрудничать со следствием и рассказала, что вблизи Нефтеюганска, на территории одной из производственных баз, находится тайник, в котором спрятано еще более 500 граммов наркотиков.

В настоящее время подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания. За совершение указанных преступлений в соответствии с действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 20 лет.