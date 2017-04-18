​В Нефтеюганске уничтожат больше тысяч бутылок алкоголя

Судебный пристав-исполнитель по Нефтеюганску и району по решению суда изъял из торговых точек больше тысячи бутылок спиртосодержащей продукции.

Дело в том, что у бизнесменов не было права продавать алкоголь. Теперь им грозит административное наказание за незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена.

«После вынесения постановлений о возбуждении исполнительного производства, судебный пристав конфисковал алкогольную продукцию и передал ее на уничтожение», - сообщили в пресс-службе окружного управления ФССП России.