​Сбор средств на реабилитацию детей, пострадавших в ДТП 4.12.16, продолжается

Сбор средств для детей и тренера, пострадавших в автокатастрофе под Ханты-Мансийском 4 декабря 2016 года, продолжается. За несколько месяцев в фонд «Созидание» поступило около пяти миллионов рублей. Однако этих денег не хватит на всех.

В фонд поступило 24 заявления на получение средств, сообщил в эфире «ТВ-Юганск» председатель правления благотворительного фонда «Созидание» Виталий Прокофьев. Только на операцию тренеру требуется один миллион рублей: чтобы восстановить двигательную функцию, она отправится на лечение в Германию.

Еще одна девочка, которая получила наиболее серьезные травмы, Валя Жулина сейчас находится в реабилитационном центре. Ее отец Вячеслав рассказал, что, как только она была переведена в центр, ее состояние улучшилось. «Она стала лучше кушать», - отметил мужчина. Врачи дают хороший прогноз: у девочки есть шансы вернутся к полноценной жизни. Но только один день реабилитации обходится в 21 тысячу рублей — это почти 600 тысяч в месяц.

Виталий Прокофьев отметил, что фонд продолжает сбор средств. Письма с просьбой о помощи направлены в крупные компании страны. Для желающих помочь, реквизиты опубликованы здесь.