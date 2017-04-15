​В Югре работают 22 призывные комиссии

Призывная кампания в Югре набирает обороты: в округе работают 22 призывных комиссии. В Нефтеюганском регионе повестки в армию получили 720 молодых людей призывного возраста, но служить пойдут только 140 человек. Остальные получили отсрочку по различным причинам, рассказали в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Сейчас призывники проходят медицинскую комиссию, сообщают в администрации муниципалитета. Весной 2017 года из Югры в армию должны призвать 1460 человек. Работа по призыву граждан на военную службу началась 1 апреля. Напомним, все призывники получат сим-карты с недорогим тарифным планом и персональные электронные карты, которые заменили военный билет.