В Нефтеюганске под суд пойдет гражданин Украины за покушение на сбыт 4,5 кг наркотиков

Нефтеюганская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего гражданина Украины. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

«Обвиняемый в августе 2016 года прибыл в Нефтеюганск с целью незаконного распространения наркотиков. Получив от неустановленного следствием лица партию различных наркотических средств, он намеревался их сбыть путем осуществления «закладок» в тайники. Однако его незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции, которые при задержании обнаружили при нем более 4,5 килограмм наркотиков», - рассказали об обстоятельствах дела в пресс-службе прокуратуры округа.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.