​СК решает вопрос об экстрадиции Ходорковского в Россию по делу об убийстве мэра Нефтеюганска

Следственный Комитет РФ устанавливают местонахождение Михаила Ходорковского, чтобы решить вопрос о его экстрадиции в Россию, сообщает РИА Новости. Представитель ведомства Светлана Петренко уточнила, что идет о расследовании уголовного дела «по обвинению Михаила Ходорковского в совершении особо тяжких преступлений, связанных с убийством мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушениями на убийство управляющего компании «Ист Петролеум Хандельсгез м.б.Х» Евгения Рыбина».

Напомним, в конце 2015 года Михаилу Ходорковскому было заочно предъявлено обвинение в организации убийства Петухова. По версии следствия, Ходорковский, являясь акционером и председателем правления нефтяной компании ЮКОС, в 1998-1999 годах поручил подчиненным ему сотрудникам компании Леониду Невзлину и Алексею Пичугину, а также другим лицам убийство мэра Нефтеюганска Петухова и предпринимателя Евгения Рыбина, чья служебная деятельность противоречила интересам ЮКОСа. Генпрокуратура в мае 2016 года сообщала, что направила в Интерпол дополнительные документы, собранные для объявления Ходорковского в розыск. Это было сделано после того, как полицейское ведомство отклонило первоначально переданные ему материалы.

Владимир Петухов был застрелен 26 июня 1998 года недалеко от здания городской администрации: он шел на работу пешком.