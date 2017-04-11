​В Нефтеюганске спасатели вынесли из горящей квартиры мужчину-инвалида

В понедельник, 10 апреля, около 22.00 в шестом микрорайоне Нефтеюганска произошел пожар в квартире на втором этаже девятиэтажного дома. На месте происшествия работали боевые расчеты 54-й и 114-й пожарно-спасательных частей. Из дома были эвакуированы 18 человек.

«Соседи, встречавшие пожарных, сообщили, что в квартире может находиться мужчина-инвалид. Металлическая входная дверь в жилое помещение была закрыта изнутри, поэтому было принято решение сформировать звено газодымозащитной службы и проникнуть в квартиру через балкон по трехколенной лестнице», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения Артем Мочовинский и помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения Антон Морозов, проникнув в квартиру, обнаружили лежащего на полу в комнате человека, просящего о помощи. Молодой мужчина не мог передвигаться самостоятельно из-за того, что у него не было ног. Пожарные перенесли пострадавшего на балкон, где концентрация дыма была меньше и можно было дышать. Пока мужчина приходил в себя, Артем Мочовинский открыл входную дверь и вдвоем с напарником вынес пострадавшего из квартиры, где к оказанию помощи приступили работники «скорой помощи».

Пожар удалось ликвидировать за 13 минут. В результате случившегося повреждена квартира на площади 4 квадратных метра, предметы обихода и бытовая техника, закопчены стены по всей площади. Дознавателями, как наиболее вероятные, рассматриваются две версии причины возгорания: неосторожное обращение с огнем при курении либо аварийный режим работы электрооборудования.